Violenze e revenge porn. Vittima sentita dal gip

Lei avrebbe subito diversi reati commessi dal suo ex: violenza sessuale, stalking, lesioni e anche revenge porn. L’indagato è un 50enne che avrebbe diffuso su Tik tok video della donna dal contenuto sessualmente esplicito. Gli accertamenti investigativi sulla vicenda avvenuta nell’autunno 2024 nella Bassa reggiana stanno procedendo: davanti al giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi ieri è stata sentita la 40enne nel corso di un incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia che è durato tre ore. L’uomo è difeso dall’avvocato Nicola Gualdi; la coppia è di origine straniera. A fine dicembre 2024 l’indagato si era sottoposto all’interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere. In alcuni casi avrebbe tirato i capelli alla donna e l’avrebbe colpita sferrandole dei pugni.

Lui nega i fatti e si proclama innocente. Per l’ipotesi di atti persecutori, era stato sottoposto a due misure cautelari, decise dopo che la donna l’aveva denunciato: il divieto di avvicinarsi alla casa della donna e quello di dimora in Emilia-Romagna e regioni vicine.

al. cod.