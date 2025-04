Violenze in famiglia e aggressione ai militari: uomo a processo

Sarà processato con rito ordinario, come da richiesta della difesa, il giovane di 25 anni, abitante a San Martino in Rio, indagato per vari reati che vanno da maltrattamenti in famiglia, lesioni fino a violenza e resistenza a pubblico ufficiale. All’intervento dei carabinieri per la segnalazione di una lite familiare, nei giorni scorsi, il giovane risulta aver aggredito con violenza anche i militari, venendo poi arrestato. Ieri in tribunale a Reggio è proseguito il processo con rito direttissimo, con l’avvocato difensore Carmine Migale che ha ottenuto di accedere al processo ordinario, con la prima udienza fissata per il 24 aprile per ascoltare i testimoni.

Ora l’indagato è in stato di libertà, ma con obbligo periodico di firma, oltre che sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento a meno di 1.500 metri dalla vittima e divieto assoluto di comunicare con il padre con qualsiasi mezzo, anche attraverso altre persone. Per garantire il rispetto di queste misure è stato imposto al giovane anche il dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.