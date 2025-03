Violenze sessuali sulla compagna. Condannato a 4 anni e 2 mesi

Violenza sessuale sulla compagna, maltrattamenti e lesioni: sono i reati per i quali un 48enne è stato ritenuto responsabile al termine del processo di primo grado con rito abbreviato, ed è stato condannato ieri dal giudice Andrea Rat a quattro anni e due mesi, oltre a mille euro di provvisionale alla donna, costituita parte civile attraverso l’avvocato Giovanna Corsi. Il pubblico ministero aveva domandato sei anni anni e otto mesi.

La vicenda contestata, avvenuta nella Bassa reggiana, si verificò in una famiglia dove si erano manifestati problemi, seguita dai servizi sociali: la coppia, con una figlia, aveva difficoltà economiche; la madre ha un deficit cognitivo. Per avere un aiuto, l’imputato stesso si era rivolto ai servizi, che presero in carico la situazione dal 2018 per quattro anni.

Ma nel 2022, al culmine di un litigio in vacanza, lui scagliò un marsupio sulla schiena della donna, episodio per il quale lei ebbe una settimana di prognosi. L’uomo decise di interrompere la storia e di riportare l’ex e la figlia dalla "suocera", fatto che comunicò ai servizi sociali.

La donna, che iniziò un percorso di genitorialità e tutela seguito dai servizi, lamentò di avere lividi, e da qui scaturì il procedimento penale. Sia i genitori sia la figlia sono stati seguiti dai servizi; pure lui è risultato avere un disturbo della personalità.

L’avvocato Giada Maria Bonanno, che assiste l’imputato, ieri ha chiesto l’assoluzione per i maltrattamenti, contestati dal 2018 al 2022, e consistiti in insulti e offese, sostenendo che non fossero provati, poiché i servizi non li hanno mai segnalati. Stessa tesi difensiva per gli abusi sessuali, alla luce di contraddizioni individuate rispetto all’incidente probatorio, dove lei avrebbe riferito che di fronte al suo rifiuto l’uomo si fermava.

"Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza - dichiara l’avvocato Bonanno - e poi valuteremo se impugnare in Appello".

Alessandra Codeluppi