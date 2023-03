"Violenze sui mezzi, Seta non ascolta: sciopero"

"Siamo dispiaciuti per gli impatti che avrà sui cittadini, ma Seta non ci parla da mesi e la situazione è grave". Marco Righi, segretario Filt, ha proclamato per lunedì insieme ai delegati Cisl, Uil e Cisal uno sciopero di 24 ore dei dipendenti del trasporto pubblico locale. Seta gestisce anche Modena e Piacenza ma la protesta riguarda solo il distretto reggiano, con anche un presidio proprio lunedì dalle 10 alle 12 davanti al Comune. I lavoratori non sono ascoltati e hanno molte rimostranze.

La prima, "anche alla luce dei fatti di ieri (giovedì, ndr)", è la sicurezza, spiega Vincenzo Miglino (Cisal): "Soprattutto per i controllori è sempre più pericoloso. C’è chi si è rotto una spalla, chi un ginocchio per le aggressioni di certi passeggeri. A Reggio siamo soli, c’è un’enorme carenza di personale". Giuseppe Ranuccio della Cgil dà una notizia in diretta: "Pare che dopo ieri Seta stia organizzando un corso di autodifesa a Modena. Non è così che si ragiona, vorremmo piuttosto che per le aggressioni l’azienda si costituisse parte civile". La carenza di personale peggiora anche le condizioni di lavoro, dice Gaetano Capozza di Cisl: "Si creano turni anche da 14 ore al giorno, che mettono a rischio la salute di chi guida ma anche dei passeggeri". Un aspetto lo colpisce particolarmente: "C’era già stato uno sciopero, il 17 febbraio per quattro ore. Nessuno di Seta ci aveva contattati per evitarlo, nemmeno a questo giro lo hanno fatto. È strano, non mette in buona luce il senso di responsabilità dell’azienda". 70 dipendenti reggiani, inoltre, non possono accedere alla mensa ma non hanno buoni pasto alternativi.

Insomma: sicurezza, orari di lavoro e pasti. Sono questi i temi per cui i lavoratori sono sul piede di guerra, tanto che Maria Stella Vannacci afferma: "Se la vertenza non viene risolta, noi di Uil ci riserviamo di adoperare tutte le azioni in nostro possesso".

Tommaso Vezzani