Violenze sulla compagna: "Ti metto in carrozzina"

Per un paio d’anni, dal dicembre 2020 al settembre 2022, anche durante la gravidanza, si sarebbe reso responsabile di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente tra violenze, umiliazioni, offese, minacce, anche in presenza di altre persone e dei figli minori: "Ti ammazzo", "Ti rovino che diventi irriconoscibile", "Ti metto in carrozzina", "Crepa"… Frasi minacciose a cui si erano aggiunta anche la violenza con pugni, spinte e schiaffi. In un caso l’aveva perfino spinta giù dalle scale, quando era incinta, e in un altro caso le aveva lanciato un’accetta, per fortuna senza colpirla. Atteggiamenti che alla fine sono stati segnalati ai carabinieri di Cadelbosco Sopra, facendo avviare le indagini e le procedure per il "codice rosso", dopo che la donna si era allontanata dall’abitazione, rivolgendosi ai servizi sociali per poi essere collocata in una struttura protetta, dove però era stata rintracciata dall’uomo, costringendo a un trasloco in un’altra struttura. Per questi episodi, un uomo di 48 anni, abitante a Cadelbosco, è stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dal domicilio familiare con il divieto di avvicinamento ad almeno 5.000 metri dalla persona offesa. Poi si è arrivati al processo, con condanna a tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione, diventata definitiva a inizio luglio. E ora è scattato il provvedimento di arresto, con i carabinieri di Cadelbosco Sopra che hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione per poi accompagnarlo in carcere per espiare la pena detentiva prevista dalla condanna penale.

Antonio Lecci