Violenze sulla ex, c’è il braccialetto elettronico

Erano stati insieme per qualche tempo, dal 2017 fino al 2021. Lei aveva avviato una relazione extraconiugale con un uomo cinquantenne, residente a Carpi. Lui pare volesse ufficializzare la loro storia, ma lei non se la sarebbe sentita di lasciare la famiglia e abbandonare il precedente rapporto. Una vicenda come molte ne succedono. Loro avevano continuato a vedersi, pur se lei rimasta legata alla famiglia. Ma quando la donna, escludendo un radicale cambiamento della sua vita di coppia, ha deciso di interrompere quella relazione, sarebbero iniziate le minacce e le molestie ad opera dell’uomo, che pare non volesse saperne di vedere finire quella storia.

Si sarebbe arrivati all’aggressione fisica tirandole i capelli e colpendola con violenza, tanto da provocare la frattura di una costola a seguito di una forte spinta che l’aveva fatta cadere. Secondo quanto emerso in fase di denuncia, ci sarebbe stato anche a un tentativo di strangolamento e un colpo violento che aveva raggiunto l’occhio della donna. Una situazione che, con il passare del tempo, ha creato uno stato sempre maggiore di ansia e molta preoccupazione alla parte lesa. La quale, di fronte a una situazione che non voleva saperne di finire, ha deciso di presentarsi nella caserma del paese per denunciare quanto le stava accadendo.

Quando lei si è presentata per sporgere formale denuncia, ormai alla fine del 2024, la vicenda è finita all’attenzione dei carabinieri di Reggiolo, con le indagini svolte dai militari che hanno portato alla denuncia del 51enne per atti persecutori. E ora si aggiunge anche il provvedimento cautelare del divieto di accedere nel territorio di Reggiolo, oltre al divieto di avvicinare la vittima, restando distante da lei almeno un chilometro e mezzo, con il controllo affidato al braccialetto elettronico, pronto a segnalare eventuali violazioni rispetto a quanto ordinato dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento è già stato eseguito dai carabinieri, notificando l’ordinanza del giudice al diretto interessato.

Il 51enne è comparso ieri mattina davanti al giudice delle indagini preliminari, Silvia Guareschi, per l’interrogatorio di garanzia. Difeso dall’avvocato Massimo Porta, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per ora sembra intenzionato a non parlare, probabilmente in attesa di avere ben chiaro il quadro accusatorio.

