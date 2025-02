Violenze sulla moglie, c’è il perito

Il tribunale ha nominato lo psichiatra Renato Ariatti perché svolga una perizia su un 64enne a processo con rito ordinario per maltrattamenti e violenza sessuale verso la moglie, che sarebbe stata commessa anche quand’era incinta, oltre vent’anni fa. I fatti contestati si collocano in un paese della Bassa: la donna lo denunciò nel 2022; una loro figlia ha problemi ed è seguita dai servizi sociali e la madre resterebbe in casa insieme al marito solo per stare vicina a lei. Il contesto familiare si è rivelato problematico. L’avvocato difensore Nico Vaccari ha chiesto e ottenuto che sul proprio assistito fosse svolta una perizia psichiatrica. Il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti ieri ha incaricato il medico specialista, che dovrà valutare la capacità del 64enne di intendere e di volere, di partecipare al processo e la sua eventuale pericolosità sociale: lo psichiatra si è preso 60 giorni.

