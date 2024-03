’Violenzissima’ a Novellara

Stasera alle 21 all’ex macello comunale di Novellara, viene presentato il libro "Libere", nell’ambito delle iniziative legate alla mostra "Violenzissima". Con l’autrice Martina Castigliani, il regista e scrittore Wajahat Abbas Kazmi, Tiziana Dal Pra (Trama di Terre), l’attivista e consigliere comunale di Reggio, Marwa Mahmoud, con la conduzione di Pierluigi Senatore. Fatima, Yasmine, Zoya, Khadija e X sono 5 ragazze che hanno deciso di ribellarsi alle nozze forzate. Per essere libere hanno rinunciato a tutto: sono fuggite lontano da casa, hanno rotto ogni rapporto con la famiglia, sono state costrette a cambiare identità. Qui si raccontano in esclusiva, nonostante i rischi: il rifiuto non è mai stato accettato e sono ancora oggi in pericolo. Se hanno deciso di esporsi è "per tutte le altre", obbligate a subire violenze. Iniziativa a offerta libera a favore del Fondo Saman.