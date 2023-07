Violino e chitarra elettrica: il crossover rock di Golden Salt

La sagra del Crocefisso a

Villarotta di Luzzara prosegue stasera con la musica dal vivo degli Sos-Sweet Old Soul, con la voce di Laura Lodi Rizzini (foto) accompagnata al pianoforte e tastiere da Manuel Odescalchi.

Mentre domani alla sagra viene dato spazio a una serata danzante con la scuola Tumbao Loco.

Restano attivi stand gastronomici con cucina tradizionale, pizzeria con forno a legna, pesca di beneficenza, mercatino dei bambini, giochi di abilità e altro ancora nel centro della frazione.

A Poviglio, negli spazi di Villa Corazza di via Parma, su prenotazione, stasera alle 21,30 è in programma il concerto di Golden Salt, nell’ambito del Poviglio Live Music Night proposto dall’amministrazione comunale.

Il crossover rock col violino di Arianna Mazzarese e la chitarra elettrica di Eleonora Loi per la prima volta in concerto in Emilia-Romagna.

A Guastalla, in piazza Mazzini, stasera alle 21 è in programma "Giovani oggi e domani", una serata-incontro a ingresso libero per raccontare il Progetto Giovani attraverso le voci dei ragazzi.