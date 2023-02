Violò divieto di avvicinarsi e aggredì la ex: condannato

Era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per stalking e violenza sessuale verso l’ex moglie. La sentenza, emessa nel marzo 2018, riguardava le condotte contestate a un uomo, oggi 42enne, che non aveva accettato la fine della loro relazione. Appena un mese dopo, lui, che era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna, lo infranse, mettendo in atto una condotta violenta nei suoi confronti, e non solo. Il 42enne l’avrebbe contattata telefonicamente e insultata.

L’episodio più grave, datato 25 aprile 2018, vide l’uomo contattare la ex, riferendole che avrebbe portato il figlio dalla nonna. Poi la avvicinò e la aggredì mentre lei era in auto, in presenza del suo nuovo fidanzato. Ci fu una colluttazione: l’altro uomo cercò di separare i due ex, ma venne colpito con un pugno. E fu minacciato anche il fratello di lei.

Il tutto davanti al figlio piccolo degli ex sposi. La coppia denunciò subito l’aggressione ai carabinieri e si sottopose a visita medica, a seguito della quale fu formulata per entrambi una prognosi di cinque giorni.

Per quest’episodio scattò l’arresto da parte dei carabinieri, che eseguirono per il 42enne una misura di custodia cautelare in carcere, poi alleggerita.

Nel processo per i fatti del 2018, l’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Bertozzi, era accusato di stalking, lesioni e minacce. La ex moglie si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Rosa Apadula, mentre il nuovo fidanzato tramite l’avvocato Elisabetta Grottoli.

Ieri il pm ha chiesto per il 42enne un anno e mezzo di condanna.

Il giudice Francesca Piergallini lo ha assolto dallo stalking (non poteva essere giudicato due volte per gli stessi fatti) e lo ha condannato per lesioni e minacce a 6 mesi, mettendo in continuazione la sentenza di ieri con quella precedente per stalking, e a pagare una provvisionale di 1.500 euro a testa a entrambe le parti civili.

A quanto emerso, nel frattempo la conflittualità tra i due ex coniugi sarebbe scemata e anche lui avrebbe trovato una nuova compagna.

Alessandra Codeluppi