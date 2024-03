Violoncelli protagonisti

Sesto appuntamento per la rassegna L’Ora della Musica, domattina alle 11 alla Sala delle Carrozze (al Chiostro di Morris) dell’Istituto musicale reggiano (in via Dante Alighieri 11). Il concerto domenicale, a firma del Conservatorio di Reggio e Castelnovo Monti "Achille Peri-Claudio Merulo", propone l’esibizione dell’Ensemble di violoncelli "Nostrum", con la partecipazione del docente Luca Franzetti. In programma musiche di Vivaldi, Sollima e Bach.

La rassegna proseguirà per tutto il mese di marzo, con ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Informazioni: 0522 456771.