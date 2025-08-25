Virus della zanzara tigre. Ausl: "Tre casi negativi"

Nuovi casi sospetti di febbre virale, denominata Chikungunya, trasmessa dalla zanzara tigre: per fortuna tre di questi (un residente di Cadelbosco, un residente di Baiso e uno di Brescello) sono risultati negativi. Di conseguenza sono state annullate le attività di disinfestazione attivate in via precauzionale, come previsto dal Piano regionale. "La misura più efficace – precisa l’azienda – è prevenire le punture di zanzara. Si raccomanda quindi di eliminare i ristagni d’acqua, anche di piccola entità (sottovasi, bidoni, pneumatici, arredi da esterno, giochi per bambini); in caso di depositi permanenti d’acqua e tombini, applicare larvicidi (secondo le indicazioni fornite dal produttore); mantenere erba e giardini curati, rimuovendo gli sfalci e adottare protezioni domestiche come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori; non ultimo, proteggere la pelle con repellenti cutanei certificati, indossare indumenti chiari e coprenti ed evitare profumi e creme profumate, che attraggono gli insetti.

Come detto, la disinfestazione in via Quadra Pazzaglia, nella frazione di Ghiarole (Brescello), è stata interrotta ieri mattina, dopo che gli esami effettuati ai laboratori di Bologna, come ha confermato anche il sindaco Carlo Fiumicino, hanno dato esito negativo. Sempre sabato un altro caso sospetto è stato segnalato a Canolo di Correggio, avviando i trattamenti in via Martiri di Canolo. Gli animali da cortile ed eventuali arnie presenti nelle aree interessate al trattamento vanno trasferiti ad almeno 500 metri per tre giorni e le successive 48 ore dall’ultimo trattamento adulticida, gli animali da affezione devono essere tenuti in casa per tutta la durata del trattamento adulticida, prevedendo pure la sospensione di eventuali attività all’aperto in programma nell’area in questione. Durante il trattamento a Correggio è prevista la chiusura dell’accesso in via Martiri di Canolo, via Canolo e via Lupi e Sabbietta. Già venerdì simili operazioni avviate a San Rocco di Guastalla (via Magnano) e nella vicina Cadelbosco Sopra, per altri due casi sospetti.

Antonio Lecci