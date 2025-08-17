Virus della zanzara tigre. Il paziente è di Modena, ma giorni fa era a Reggio. Disinfestazione in piscina

Accertata la positività di un caso di Chikungunya, virus trasmesso da uomo a uomo tramite le zanzare ‘Aedes’: ieri sera è stata attivata la procedura di disinfestazione precauzionale alla piscina Aquatico di Reggio Emilia, che è regolarmente aperta. Il caso accertato ieri, come riferito in una nota inoltrata ieri dal Comune, riguarda una persona residente nel Modenese che si trovava nella piscina cittadina l’11 agosto scorso. Secondo quanto emerso, per quanto già affetta dal virus questa persona, in quel momento, non presentava ancora i sintomi della malattia.

"A scopo precauzionale, secondo quanto previsto dai protocolli regionali sulle arbovirosi e su proposta del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia, il Comune ha pertanto autorizzato un trattamento di disinfestazione della zona interessata che avverrà nella tarda serata di oggi (ieri, ndr), dopo la chiusura al pubblico dell’impianto e riguarderà solo alcune aree verdi lontano dalle vasche" riferisce l’amministrazione.

Nelle 48 ore successive al trattamento "alcune aree dell’impianto non saranno pertanto accessibili, per cui si richiede ai frequentatori della piscina di rispettare le indicazioni che troveranno sul posto".

La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa dalla puntura di zanzare infette, in particolare del genere Aedes, come la zanzara tigre (Aedes albopictus). Circa una settimana fa un caso è stato accertato a Carpi, comune nel Modenese, e da lì si sarebbe esteso un focolaio che stando ai dati dell’ultimo aggiornamento (venerdì) 11 casi confermati di infezione e 2 sospetti. Numero che tuttavia sarebbe in aumento, ma ciò rientrerebbe nelle previsioni della stessa amministrazione comunale, "considerando il tempo di incubazione e il fatto che la disinfestazione generale è partita in questi giorni" afferma il sindaco Riccardo Righi.

Quella presa dal Comune di Reggio è una soluzione in via puramente precauzionale in considerazione di quest’ultimo accertamento effettuato nel territorio modenese.