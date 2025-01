Virus Hiv: "Venti casi negli ultimi sei mesi"

Venti casi di Hiv denunciati negli ultimi sei mesi: il dato emerge nel report tramesso ieri dal direttore del presidio ospedaliero provinciale Ausl, Giorgio Mazzi (foto). Il virus dell’Hiv causa un’infezione che, se non trattata, provoca la sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids), che comporta un progessivo indebolimento del sistema immunitario.

I soggetti sieropositivi seguiti dalle strutture sanitarie del territorio risultano essere, al 31 dicembre 2024, 3.009. Di questi, 2.209 sono maschi e 800 femmine; 271 sono invece le persone di origine straniera.

Il report indica anche lo schema secondo cui i casi sieropositivi vengono inclusi in "gruppi di appartenenza". I soggetti tossicodipendenti rappresentano una maggioranza per distacco, con un totale di 1.444. Seguono le persone con orientamento eterosessuale (981) e omosessuale (485). Sono 63 gli appartenenti al gruppo tossicodipendenti con orientamento omosessuale, 4 i figli di madri Hiv positive, 3 i pazienti sottoposti a trasfusione di sangue e un solo caso di paziente affetto da emofilia (malattia congenita ed ereditaria che comporta un deficit di proteine della coaugulazione del sangue, ndr). Infine, 28 casi categorizzati come "di incerta classificazione".

Il totale dei nuovi casi di Hiv denunciati al 31 dicembre scorso arriva a 20 (18 maschi e 2 femmine) di cui 5 stranieri. Sul secondo semestre dell’anno appena concluso, non risulta nessuna persona deceduta per patologie correlate all’Aids; le notificazioni di nuovi pazienti Aids al 31 dicembre 2024 sono invece 2, un maschio e una femmina.