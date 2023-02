Visita a sorpresa per Giberti

ALBINEA

Un piccolo gruppo di bambini della sezione medio grandi A del nido Aquilone, con le educatrici Anna e Jessica, ieri mattina hanno incontrato il sindaco di Albinea Nico Giberti. Sono entrati in ufficio sette bimbi e hanno consegnato al primo cittadino una bottiglia decorata con un fiore creato con il legno all’interno. Hanno giocato per qualche minuto con una palla da basket utilizzando Giberti come ‘canestro umano’.

Poi hanno fatta tappa all’ufficio scuola e visitato il primo piano del municipio. La progettazione della sezione di quest’anno è centrata sulla conoscenza del territorio intorno al nido: i bimbi, durante una di queste uscite in biblioteca e piazza, si sono accorti della casa comunale e si sono incuriositi rispetto a chi ci abitava. La loro curiosità è stata accontentata e hanno quindi conosciuto il sindaco.

m. b.