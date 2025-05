Visita al castello di Bianello col coro delle ’Lunae cantores’

Nel tardo pomeriggio si celebra a Bianello la “Festa delle Oasi Lipu”, passeggiata al tramonto conclusa da una cena al sacco. Il ritrovo sarà al Parco del Melograno alle 19 da dove partirà l’escursione verso Colle Zane e Colle Lucio. Rientro previsto per le 21,30. Consigliato portare con sé torcia, binocolo e scarpe comode da trekking.

Domani fa tappa al Bianello (unica data in Emilia-Romagna) l’iniziativa “Dante per i borghi: viaggio favoloso nell’Italia che c’è” promossa su tutto il territorio nazionale dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con il Ministero del Turismo. Dopo una breve lezione di geografia a cura di Davide Papotti, l’attore Massimiliano Finazzer Flory interpreterà alcuni passi della Divina Commedia, un viaggio tra le stelle perdute, indicate e ritrovate. Alla conclusione assaggi di prodotti locali. L’evento è gratuito, prenotazione obbligatoria (whattsapp 328.4350225).

Sempre domani pomeriggio al Castello ci sarà il coro femminile “Lunae cantores” diretto da Chiara Baroni che accompagnerà in musica i partecipanti alle visite guidate in partenza alle 15, 16 e 17. Biglietto: 15 euro.

Possibilità anche di effettuare le visite guidate ordinarie in partenza alle 14 e alle 18. Prenotazioni: www.gruppostoricoilmelograno.com.