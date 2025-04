Visita all’alba in San Girolamo: "Questo è un teatro per pregare"

Nell’istante in cui finalmente un timido raggio di sole, a lungo invocato, fa il suo ingresso trasversale nella chiesa dei Santi Girolamo e Vitale, entrando da est per posarsi dolcemente sull’altare centrale della Rotonda, all’architetto Paolo Bedogni viene forse la miglior definizione del complesso. E del suo artefice. "Questo è un teatro per pregare. Gaspare Vigarani aveva anticipato Le Corbusier".

Il sole era infatti il "primo invitato", sorride il relatore, di una visita mattutina fissata subito dopo l’alba a questo straordinario Santuario della Passione, che ha richiamato un centinaio di persone, le quali pazientemente si sono messe in fila e nell’atteggiamento idoneo a esplorare le originali parti di una struttura unica nel suo genere. Un eccezionale esempio di Barocco emiliano, che raggruppa in sé quattro edifici sacri, gravitanti intorno alla Rotonda di pianta circolare su cui poggia un matroneo con otto nicchie contenenti le statue di santi.

"L’opera era stata interamente saccheggiata, dei suoi archivi, delle statue dei santi, dei quadri e del ciborio che era sul santo sepolcro. Ma vivono le strutture architettoniche, come vivono gli uomini che vi stanno all’interno" – introduce Zeno Davoli, attuale priore della Confraternita di San Girolamo e Vitale, che ci accoglie durante la visita organizzata dall’associazione Omozzoli Parisetti.

Un’opera che ha richiesto otto anni di realizzazione, dal 1646 al 1653, per mano di Vigarani soltanto, che ha raccolto ed elaborato le indicazioni spirituali della Confraternita di flagellanti che vi aveva sede. "Vigarani ha compiuto un’impresa inimmaginabile – prosegue Bedogni – Ha tradotto in termini architettonici la Passione di Cristo e il tema della Resurrezione, e questo binomio si gioca tra oscurità e la luce. Qui sta il valore aggiunto di questa architettura complessa".

Un luogo che comprende un giardino, il quale rimandava all’orto degli ulivi. Qui sorge la casa della carità, voluta da monsignor Prandi nel 1958. I confratelli partivano nel loro percorso processionale dal piano terra, per inoltrarsi in questi meandri labirintici – che appaiono tali specie a un pubblico odierno – che li portavano dalla penitenza al compimento della loro devozione.

"Se Papa Francesco era ed è di tutti, ricordiamoci che anche l’architettura lo è, e qui dentro noi l’abbracciamo – continua la nostra guida – favoriti da Vigarani, architetto e scenografo, che ha fatto la stanza della Luce. Il sole non entra mai nelle tenebre, ma illumina lo spazio, ne coglie i vuoti riempiendoli".