Visita augurale del comandante Zuccher

Giornata reggiana quella di ieri per il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna, il generale di Brigata Massimo Zuccher. L’alto ufficiale, accolto dal comandante Provinciale Colonnello Andrea Milani, è arrivato al comando provinciale di Reggio per rivolgere gli auguri ai militari reggiani e ai 41 carabinieri neo giunti in provincia. Consentiranno di rinforzare le articolazioni dell’arma più vicine al cittadino con giovani formati per assolvere quei compiti di prossimità alle popolazioni locali e di presidio del territorio che da sempre contraddistinguono le stazioni dei carabinieri.