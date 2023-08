Visita guidata alla scoperta dei segreti di Reggio

Stasera alle 21 tornano a Reggio le visite guidate libere della città con "Free walking tour", versione estiva, che si ripete il mercoledì sera, anche in agosto, con tappe a Parco del popolo, duomo, palazzo del Capitano del Popolo, palazzo Monte di Pietà, Hotel Posta, sinagoga, basilica della Ghiara, Museo del Tricolore, teatro Valli. Prenotazioni: tel. 335-1627175. Per il Cinema sotto le stelle, all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto, stasera alle 21,15 viene proposto "Il colibrì", film di Francesca Archibugi che racconta la vita di Marco Carrera (Pierfrancesco Favino), narrata attraverso i ricordi dell’uomo in un percorso di vita che parte dai primi anni Settanta. Mentre si trova al mare, un Marco ancora ragazzino conosce una sua coetanea, bellissima e dal temperamento particolare.