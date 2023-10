Visita lampo di Manuela Arcuri. Brindisi all’Enoteca Divino

L’attrice Manuela Arcuri domenica ha visitato l’Enoteca Divino Rubiera. Titolare del nuovo locale è Antonio Sepe, agente di alcuni vip tra cui Manuela Arcuri. "Lo scorso otto settembre – spiega Sepe – ho aperto a Rubiera in via Roma un’enoteca che propone vini campani con anche apericena e varie degustazioni. Il nostro ottimo vino è abbinato anche a conversazioni e colloqui tra le persone. Abbiamo pure una chitarra fissa all’interno del locale, a disposizione sempre per tutti. I primi clienti di queste settimane sono proprio di Rubiera e siamo molto contenti per l’accoglienza già ricevuta".

Grande soddisfazione domenica pomeriggio per l’arrivo dell’attrice Manuela Arcuri.

"Si è trattato – sottolinea Antonio Sepe – di una visita a sorpresa che non abbiamo precedentemente anticipato e pubblicizzato. Sono anche un agente di alcuni personaggi dello spettacolo e della televisione tra cui Manuela Arcuri, Alex Belli, Delia Duran, Mario Ermito, Cecilia Capriotti. Tanta gente domenica è arrivata all’enoteca. L’amica Manuela ha apprezzato l’architettura di Rubiera. Posso inoltre annunciare che prossimamente altri amici vip raggiungeranno sempre l’Enoteca Divino Rubiera. Alcuni intanto già in queste settimane sono arrivati come Delia Duran e Cecilia Capriotti". La notizia della presenza a Rubiera della Arcuri domenica è stata poi diffusa dalla pagina Facebook dello stesso locale rubierese con alcune immagini della nota attrice durante la sua visita.

