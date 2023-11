Visite ai defunti: le navette di oggi

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, l’Auser di Bibbiano oggi (mercoledì 1 novembre) organizza il trasporto gratuito per anziani e disabili dal piazzale della chiesa al cimitero: a Bibbiano dalle ore 9 alle 12, a Barco dalle 14 alle 16 (info: 370 3577074). A San Polo dalle 13 alle 17 di domani (giovedì 2) circolazione a senso unico in via Rebignana con direzione da via Sessanta a via Stradelle Bianche. Dalle 13,30 alle 16,30 sarà attiva la navetta Auser per cimitero di Pieve (una corsa ogni 30 minuti circa) con punti di raccolta in via Della Costituzione - via XXV Aprile (stazione) - via Gramsci (Ecu) - piazza Matteotti - centro commerciale Pontenovo (bar Martina) - via Don Borghi (bar Harley) - Chiesa di Barcaccia in via Fratelli Cervi.