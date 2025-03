Visite al salone dei Giganti. Due Giornate Fai da record

"È stato un successo al di fuori di ogni più rosea previsione". È soddisfatto il vicesindaco Eleonora Maestri per l’affluenza registrata a Gualtieri nelle due Giornate Fai di Primavera, che nella Bassa hanno coinvolto in particolare il teatro Sociale ma soprattutto il maestoso salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, riaperto dopo oltre due anni di cantiere per una profonda ristrutturazione, anche artistica. Già venerdì pomeriggio un affollato incontro aveva fatto da apripista alle Giornate Fai, con un evento promosso dal Rotary Club di Guastalla, dedicato al tema del restauro. E tra sabato e domenica si è assistito anche a lunghissime file di persone, in attesa di accedere, a gruppi, alle visite guidate agli spazi di palazzo Bentivoglio, in particolare al salone dei Giganti. A fare da ciceroni, oltre alle guide storiche di Gualtieri, anche studenti degli istituti superiori del territorio, che hanno avvicinato migliaia di visitatori alle ricchezze artistiche e storiche del paese rivierasco reggiano. Non sono mancate le visite alla sala con le opere di Antonio Ligabue (fatto rivivere da una comparsa che ha girato nel palazzo, destando sorpresa e curiosità tra il pubblico), le foto del costumista Umberto Tirelli, fino alla musica dal vivo eseguita da giovani artisti al violino. Ora palazzo Bentivoglio torna a chiudere al pubblico per alcune settimane, per consentire di concludere gli ultimi interventi strutturali, per poi riaprire con i suoi spazi nuovi destinati anche a laboratori artistici e culturali, oltre che a favorire il rilancio di Gualtieri, uno dei "Borghi più belli d’Italia".

Antonio Lecci