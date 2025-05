Visite ambulatoriali: +30mila rispetto a un anno fa. Recuperato l’81% delle operazioni chirurgiche

Oltre 1.600 visite ambulatoriali (30mila in più rispetto al 2023), 1.500 esami diagnostici, 475 accessi medi al giorno al pronto soccorso e +2% di interventi chirurgici. Sono i numeri della sanità reggiana che deve fare i conti con l’invecchiamento della popolazione e la spesa per i nuovi farmaci (+10% negli ultimi tre anni). Nel 2015 infatti le persone con 65 anni o più erano il 21%, nel 2023 il 22,6% – e l’aumento delle fragilità e del disagio esistenziale – da 561 utenti adulti dei servizi psichiatrici territoriali in provincia nel 1990, agli 11.154 nel 2024 (+1888%). Sono in crescita i servizi del 6% (visite specialistiche) e del 7% (esami di laboratorio). Nel 2024 sono stati dimessi 52.748 pazienti (+1,5% rispetto al 2023), di cui 9.585 in day hospital e 22.933 dopo interventi chirurgici. 15.480 gli accessi in dh, 362.768 le giornate di degenza, 173.481 gli accessi al pronto soccorso e 2.892 i parti.

Le visite di specialistica ambulatoriale sono state 627.714 (+6%) cui si aggiungono 78.233 visite in libera professione. Le prestazioni diagnostiche sono state 552.867 cui si aggiungono 33.049 prestazioni in libera professione. Rientrano nei tempi previsti il 78% degli interventi oncologici (erano il 77% nel 2023) e il 79% di quelli per la protesi all’anca (erano il 65%). L’81% degli interventi previsti entro il 31 dicembre 2023 sono stati recuperati.