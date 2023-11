Visite di oggi ai cimiteri. Operativa la Croce Rossa per il trasporto gratuito

Oggi la Croce rossa di Fabbrico attua un servizio gratuito di trasporto in occasione della Commemorazione dei defunti. Servizio rivolto a persone con difficoltà motorie e che non hanno possibilità alternative per recarsi a una visita al cimitero, alle tombe dei loro cari. Oggi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 il servizio è attivo con un automezzo attrezzato. Per informazioni e prenotazioni: tel. 333-1918317.