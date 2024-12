Visite e laboratori ai Chiostri e Palazzo da Mosto

Visite guidate, laboratori, letture per bambini e famiglie, arte, cultura e spazi didattici. Sono alcune delle iniziative che vengono promosse da Fondazione Palazzo Magnani, a Reggio, in occasione delle festività di Natale e di fine anno. Diverse le attività che sono organizzate per visitare in modo diverso e divertente le varie mostre, con eventi adatti anche ai più piccoli.

Ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro, è aperta la mostra "Another Step" di David Tremlett, dove venerdì 27 dicembre alle 10 ci sono letture per bambini 0-3 anni accompagnati da albi illustrati. Inoltre, il 27 dicembre e domenica 5 gennaio alle 15 c’è "Appunti di viaggio", visita guidata e laboratorio, per tenere traccia di sensazioni, colori, profumi e suoni vissuti durante l’esperienza ai Chiostri di San Pietro e alla mostra di David Tremlett.

Da segnalare inoltre i bookshop dei Chiostri e di Palazzo da Mosto, in via Mari, con idee regalo per i bambini: libri, album da colorare, giocattoli, gadget. Apertura ai Chiostri il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19, a Palazzo da Mosto giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 19.

A Palazzo da Mosto, alla mostra "Encantadas" di Davide Benati, in programma laboratori per giocare con le parole, con eventi dalle 15 del 28 dicembre, 4 gennaio, 26 gennaio e 23 febbraio.