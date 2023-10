Visite guidate a Casalgrande al Parco di Villa Spalletti: scopri un paradiso verde

Visite guidate al parco di Villa Spalletti. Un paradiso verde sorvegliato da raffinate e secolari architetture: il parco di Villa Spalletti è il luogo ideale per una passeggiata nel weekend. L’area verde solitamente è chiusa al pubblico, ma eccezionalmente viene aperta per alcune visite guidate in tre diverse domeniche: un’iniziativa impreziosita anche dalla presenza di Eraldo Antonini, agronomo autore del volume ‘Il parco Spalletti Trivelli e il giardino inglese nei territori estensi’. Una guida sapiente accompagnerà quindi i visitatori per poter apprezzare pienamente il valore naturalistico dell’area. Le visite sono previste su due turni (alle 10 e alle 11.30) in programma nelle domeniche 15 e 22 ottobre dopo il ‘debutto’ avvenuto domenica 8 ottobre. L’iniziativa è su prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del venerdì precedente alla domenica prescelta, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.casalgrande.re.it oppure chiamando il numero telefonico 3397755415. E’ dunque ancora possibile prenotarsi per le visite del 15 e del 22 ottobre.

m. b.