Visite senologiche di prevenzione nella sede dell’Avis a Casalgrande

Una mattinata all’insegna della prevenzione contro il tumore al seno con una visita senologica gratuita. La campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lilt, con il sostegno del Comune di Casalgrande e Avis Casalgrande, si terrà giovedì 19 giugno dalle 9 alle 12. Le visite, condotte dalla dottoressa specialista in oncologia Elisa Gasparini, si svolgeranno nella sede dell’Avis in via Santa Rizza 19 a Casalgrande e sono gratuite. E’ gradito un contributo volontario di 15 euro a favore della Lilt e le sue lodevoli attività di prevenzione e di prevenzione della salute sul nostro territorio. Per il check up è necessaria la prenotazione telefonando al 0522998558.