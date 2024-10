Visite senologiche gratis alla Croce Bianca. Prenotazione obbligatoria

Visite senologiche gratuite a cura della Lilt presso i locali della Croce Bianca di Sant’Ilario. Si terranno nell’ambito della campagna di prevenzione del tumore al seno "Nastro rosa", il 28 ottobre dalle ore 14,30 alle 18, nella sede di via Fellini 4. Medici volontari svolgeranno le visite e verrà insegnato come eseguire l’autoesame tramite palpazione. Le visite sono gratuite, tuttavia chi vorrà potrà contribuire versando 10 euro a sostegno delle attività di prevenzione. Sarà possibile richiedere il certificato medico per giustificare l’assenza dal lavoro. La prenotazione è obbligatoria al numero: 0522/671858 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.