Ritorna la Mimosa della Prevenzione, iniziativa legata all’8 Marzo e dedicata alla salute delle donne. Si tratta le visite senologiche gratuite per cittadine sampolesi di età inferiore ai 45 anni a cura di medici specialisti volontari, che forniranno anche indicazioni su altri temi come l’auto-diagnosi. L’iniziativa viene proposta in collaborazione con l’associazione della Lilt Reggio e la sezione Avis di San Polo-Canossa. L’appuntamento è per venerdì 28 marzo dalle 9 alle 12 presso la sede Avis di San Polo in via Ghirardi, 1. Per info e prenotazioni è necessario contattare la biblioteca comunale al numero 0522/241729 o all’indirizzo mail: biblioteca@comune.sanpolodenza.re.it