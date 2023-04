"Visite specialistiche, cosa succede?"

Nuova interpellanza sui temi della sanità pubblica locale da parte dei consiglieri comunali Francesco Benaglia e Gianluca Soliani del gruppo Avanti Guastalla. Un intervento che evidenzia, ancora una volta, le difficoltà e i tempi lunghi per accedere a prestazioni specialistiche sanitarie, con pazienti della Bassa spesso indiziati ad altri presidi ospedalieri reggiani e non solo. Si chiede di "porre rimedio agli ostacoli organizzativi, finanziari e politici che impediscono la risoluzione delle problematiche", puntando pure a "concentrare su tre poli territoriali (Reggio, Guastalla e Castelnovo Monti) le attività, evitando inopportune frammentazioni di risorse, oltre a evitare l’apertura di Pronto Soccorsi che, nella realtà, visto il limitato tempo di apertura degli stessi, non sono propriamente da considerarsi tali".