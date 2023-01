Vita costellata da dolori e accuse "Era giusto stare vicini ad Aniello"

"Gli siamo stati vicini". La vittima dell’omicidio di via Stalingrado, il 51enne Aniello Iazzetta, aveva avuto una vita costellata da dolori e qualche errore, ma due parenti stretti avevano cercato di aiutarlo. E ieri si sono costituiti parte civile. Sono la sorella della vittima, Rosa Iazzetta, e il cognato Pietro Casi: "È un gesto soprattutto simbolico, per dimostrare che c’era chi gli voleva bene", commenta il loro l’avvocato Andrea Davoli (assieme, nella foto).

Anche la figlia della vittima, che ha 17 anni, ha fatto la stessa scelta, "nonostante madre e padre fossero decaduti dalla responsabilità genitoriale", ha riferito in aula il legale. Lei, vista la minore età, si è costituita tramite il tutore assistente sociale. Prima dell’omicidio, datato 12 giugno 2021, Iazzetta aveva dovuto affrontare alcune traversie. Non aveva un lavoro stabile ed era noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali. Ora emerge anche una pesante vicenda giudiziaria nella quale figurava come imputato per presunti abusi commessi roprio nei confronti della figlia, ma dalla quale era uscito pulito: "Lui era stato condannato in primo grado a 4 anni, e poi assolto con formula piena nel processo in Appello, attorno al 2015, dall’accusa di violenza sessuale verso la figlia, che all’epoca dei fatti contestati aveva 3 anni e mezzo. I giudici di Bologna conclusero che non era possibile condannarlo e che addirittura sarebbero state possibili almeno cinque valutazioni alternative dei fatti al centro dell’accusa - racconta Davoli -. Lei fu collocata in un’altra famiglia, ma mantenne comunque i rapporti col padre.

Conosco Iazzetta dal 2005: veniva da me, voleva fare causa contro i servizi sociali. Lui, a seguito della vicenda giudiziaria, lasciò volontariamente la casa perché vi rimanesse la figlia. Siamo riusciti a fargli recuperare l’abitazione, ma poi lui perse il lavoro. Per Iazzetta arrivò l’assoluzione definitiva, ma nel frattempo la sua esistenza era stata stravolta. La sua è stata certamente una vita complicata, ma anche condita da errori del sistema".

