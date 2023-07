Vita di inferno: marito condannato

SANT’ILARIO

di Alessandra Codeluppi

Una notte lei, una 40enne, è scappata di casa. Decise di dire basta, dopo che il marito l’aveva presa per la giacca e le aveva sbattuto la testa contro le inferriate della porta finestra dell’abitazione. Corse alla sede della Croce Bianca, intervennero i carabinieri e fu trasportata all’ospedale di Montecchio. Dopo quell’episodio, datato 2 novembre 2019, la donna sporse denuncia, sostenendo che il marito la vessasse da tre anni. Lui, un 38enne, è stato condannato ieri in primo grado a 3 anni e 15 giorni: il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di lesioni e maltrattamenti alla moglie, aggravati dal fatto di averli commessi davanti ai figli minorenni. Alla 40enne dovrà versare 12mila euro di risarcimento, una cifra sostanzialmente in linea con la sua richiesta. Il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa aveva chiesto 3 anni e mezzo. Secondo la ricostruzione investigativa, la donna sarebbe stata insultata con parole pesanti, pronunciate anche davanti ai figli: "Vostra mamma ha trovato un nuovo moroso, un nuovo papà per voi". E l’avrebbe umiliata: "Tu non sei nessuno. Non lavori, non hai portato nulla in casa, io sono l’unico a guadagnare, ho mantenuto la famiglia. E tu, essendo donna, devi sapere qual è il mio posto". I racconti della 40enne includevano anche pugni dati ai mobili e oggetti lanciati per aria. Lei sarebbe stata spinta fuori dall’abitazione in più occasioni e, in un caso, davanti a terzi lui le avrebbe gettato acqua sul viso. L’uomo si sarebbe anche spinto a fare indossare alla moglie tutti i suoi abiti, costringendola a buttare quelli che lui non approvava. Nel frattempo la coppia, originaria dell’Est Europa, si è separata. La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Barbara Campani e ieri era presente all’udienza conclusiva del processo. All’imputato era stata offerta dalla Corte la possibilità di fare lavori di pubblica utilità, ma lui ha declinato. La difesa ha sostenuto che la vicenda dovesse essere ricondotta nell’ambito di una crisi familiare. "A nostro avviso - spiega l’avvocato del 38enne - non sussistono i presupposti alla base dei maltrattamenti: si trattava di episodi sporadici e di litigi reciproci. Valuteremo se fare ricorso".