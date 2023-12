Vita d’inferno per i pendolari di Suzzara

Avarie ai vecchi locomotori, problemi ai passaggi a livello, vandalismi, perfino l’applicazione "Chiamatreno" che nei giorni scorsi risultata disattivata… Quasi non passa giorno che vi siano proteste di pendolari che lamentano ritardi, disagi, perfino problemi di sicurezza sulle corse ferroviarie locali della Bassa. E se qualcosa è migliorato sulla linea Reggio-Guastalla, grazie alla nuova linea elettrificata e dei nuovi treni Pop, ancora molto resta da fare sulla Parma-Guastalla-Suzzara, con convogli vecchi e inadeguati, talvolta presi di mira da vandalismi che costringono a soppressioni di corse e ulteriori disagi. Come accaduto nei giorni scorsi, in ben due occasioni: in un caso un raid vandalico all’altezza della stazione di Brescello e poi la notte successiva, al deposito a Suzzara. Non è un caso che già da qualche tempo siano nati dei canali social dedicati proprio ai pendolari delle due linee ferroviarie: "In treno per Parma" e addirittura "Gruppo ritardo treno Reggio-Guastalla", la cui denominazione la dice tutta sulla qualità del servizio. Proprio nei giorni scorsi un utente ha segnalato l’ennesimo ritardo, riportato pure sulle tabelle orarie della stazione centrale di Reggio: "Treni nazionali diretti a Roma, Bologna, Ancona, Milano… in perfetto orario. Quello per Genova con soli 5 minuti di ritardo. Quello per Guastalla, per una tratta di una trentina di chilometri, ben mezz’ora di ritardo. Come è possibile questa situazione?", il commento del pendolare. E la settimana prima c’era stato un ritardo di quasi 40 minuti: non a causa di avarie al convoglio ma per problemi tecnici a un passaggio a livello. Già, i passaggi a livello. Perché i disagi legati alla ferrovia non interessa solo i passeggeri dei treni, ma anche i cittadini che, alla guida di auto o camion, transitano su incroci coi binari. Troppo spesso, pare per motivi legati agli impianti di sicurezza, le sbarre restano chiuse un tempo considerato "esagerato", fino a 10-15 minuti, a fronte del transito del convoglio che dura pochi secondi. Inevitabili code, disagi e perfino stop di mezzi di soccorso quando le sbarre restano chiuse a lungo, in particolare negli orari di punta. E che dire degli ascensori che non sempre funzionano? A Bagnolo, ad esempio, si attende da anni il ripristino del servizio.

Antonio Lecci