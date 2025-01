Vita e morte di un Mamba. Attesa per lo show di Buffa

L’anteprima nazionale di ‘Otto infinito – Vita e morte di un Mamba’, spettacolo ideato da Federico Buffa che andrà in scena lunedì al teatro ‘Valli’, è già sold-out. La nuova produzione Imarts – che si avvale dell’importante contributo della Regione Emilia- Romagna – per la regia di Maria Elisabetta Marelli, sarà un racconto teatrale in cui Buffa esplora la figura della leggenda del basket Kobe Bryant, tra la sua ossessione per il successo e la sua sete di conoscenza, con una narrazione coinvolgente ricca di aneddoti e spunti riflessivi.

Con questo spettacolo l’avvocato e giornalista Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, e lo fa nella città che lo stesso campione dei Lakers ha sempre considerato come la sua casa in Italia. Il famoso volto di Sky esplorerà la condizione umana del compianto atleta attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. Un viaggio che si dipanerà tra perseveranza, fallimento e riscatto, mostrando come ogni persona possa aspirare a lasciare un segno: un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo.

Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che l’atleta è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico. Visto il successo raccolto, al ‘Valli’ è stata messa in scaletta una seconda serata il giorno successivo (martedì 4).

Il viaggio proseguirà poi con altre quattro date al teatro ‘Duse’ di Bologna. I biglietti sono in vendita su Vivaticket.

Francesco Pioppi