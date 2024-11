Vitali convocato in Azzurro. Giocherà nel ‘suo’ PalaBigi Grant a rischio per Venezia

Michele Vitali sarà profeta ‘in patria’. Il capitano della Pallacanestro Reggiana è infatti stato convocato dal ct Gianmarco Pozzecco per le due partite che la Nazionale giocherà contro l’Islanda (il 22 e il 25 novembre) valevoli per la qualificazione ad Eurobasket, la seconda delle quali, com’è noto, si disputerà al ‘PalaBigi’. Si tratta ovviamente di una bella gratificazione per la guardia-ala bolognese che aveva già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con la spedizione guidata da Meo Sacchetti, ma che poi dopo alcune annate non troppo fortunate era finito ai margini. Adesso avrà invece nuovamente l’occasione di tornare protagonista con la canotta dell’Italia, davanti a quel pubblico reggiano che in questi anni non gli ha mai fatto mancare il proprio sostegno e sarà orgoglioso di vedere un proprio alfiere vestire l’azzurro.

La stessa sensazione che in molti proveranno anche per Nicolò Melli, figlio prediletto della nostra terra, reggiano doc, che ha dato disponibilità per la seconda partita. Il ’golden boy’ è stato protagonista anche del ‘promo’ in cui invitava il pubblico a partecipare a quello che per tutta la città sarà un vero e proprio evento. La nazionale di basket, infatti, non arrivava al ‘PalaBigi’ dal 26 febbraio del 2000, quando sconfisse la Francia di Antoine ‘Le Roi’ Rigaudeau per 69 a 65 grazie all’inarrivabile Carlton Myers, autore di 20 punti. Questi i convocati azzurri: Marco Spissu, Davide Moretti, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Saliou Niang, Grant Basile, Giordano Bortolani, Davide Casarin, Michele Vitali, Riccardo Rossato, Federico Poser, Luca Severini, Davide Alviti, Nicola Akele, John Petrucelli. A disposizione, quindi possibili per l’inserimento in vista della seconda partita, Dame Sarr, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Mouhamet Diouf e Alessandro Pajola.

Non arrivano invece buone notizie per quel che riguarda le condizioni di Sasha Grant. L’ala biancorossa, già ai box nell’ultima sfida di Basketball Champions League con lo Slask, molto probabilmente dovrà saltare anche la trasferta di domenica contro la Reyer Venezia. Il classe 2002 è infatti alle prese con un problema ad un dito del piede destro che gli sta impedendo anche di allenarsi. È assai probabile che a ridosso della gara faccia una sorta di ‘provino’, ma le chance di un suo impiego attualmente sono ridotte.