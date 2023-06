Vito al Polivalente sotto le Stelle, «Estate nella Bassa»

Entra nel vivo "Polivalente sotto le stelle", l’arena nel parco del Cinema Teatro di Praticello, dove Fnil Bus Theater, Arci, Pro Loco e Comune propongono un ricco programma di spettacoli serali. Sabato in cartellone sarà il momento del teatro comico, con un interprete eccezionale: Stefano Bicocchi, in arte Vito, che presenterà il suo monologo "Estate nella Bassa". Il divertente spettacolo, che Vito porta in giro da tempo, è un lungo excursus nella sua infanzia e sulla sua simpatica famiglia… Il costo del biglietto di ingresso è di soli 10 euro (intero) e 8 con riduzione. La rassegna prevede anche per sabato 8 luglio uno dei principi della tradizione reggiana del teatro dialettale: si andrà in scena con Antonio Guidetti e l’Artemisia Teater, nella commedia "Guèrda te s’am tòca fer". Mentre nello spazio sotto le stelle, la Proloco allestirà un’area ristoro con gnocco fritto e salume.