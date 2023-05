Vittima della pandemia va all’asta la trattoria Pietranera

Va all’asta l’antica trattoria Pietranera, di Vedriano, per anni uno dei punti di riferimento per chi faceva escursioni, giri in moto oppure aveva case di villeggiatura nella zona matildica. Putroppo il calo dei clienti legato alla pandemia ha stroncato il turismo appenninico, ed il bar-ristorante ha chiuso i battenti. Ora si spera che possa essere rilevato da un soggetto che intenda rilanciarlo nel rispetto della sua identità, sulla scia del rinnovato interesse per l’area canusina. La trattoria era un luogo dove gustare la gastronomia tradizionale della montagna reggiana (per alcuni clienti quelli di Lorenzo erano i "tortelli migliori del mondo"), in un clima sempre accogliente e familiare, dalla cui terrazza durante la bella stagione si poteva abbracciare con un solo sguardo la Val Tassobbio magari giocando a carte oppure sorseggiando un vinello fresco. Era un’osteria nata nella prima metà del Novecento, con Argentino Olmi e sua moglie Fortunata ai fornelli, che poi aveva conservato dell’epoca non solo le ricette ma anche il senso dell’accoglienza. Solo il Covid ha potuto allontanare gli affezionatissimi clienti. Ora è stato messo in vendita insieme al cortile, al negozio e all’appartamento soprastante dall’Istituto vendite giudiziarie di Reggio con una base di asta di 112mila e 500 euro.

Francesca Chilloni