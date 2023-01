Vittima di due incidenti con pirati della strada

Due incidenti in pochi mesi, entrambi con "pirati" della strada che si sono immediatamente allontanati. Un piccolo "record" tutt’altro che invidiabile, quello che può "vantare" un pensionato di 69 anni, residente sulla circonvallazione di Guastalla. Già nel maggio dello scorso anno era stato investito sul marciapiede, vicino casa, da alcuni giovani in transito su biciclette elettriche. Uno dei veicoli lo aveva urtato, facendolo cadere e provocandogli traumi vari che ancora necessitano di visite di controllo e terapie. E sabato scorso l’ennesima disavventura. Stavolta l’uomo stava svoltando dalla circonvallazione verso il cortile dell’abitazione quando un’altra auto, in fase di sorpasso, ha colpito la parte anteriore sinistra della sua Fiat Cinquecento L, per poi fuggire in fretta senza neppure fermarsi. Il pensionato ha riportato un lieve trauma a un braccio, rimasto dolorante, ma stavolta anche evidenti danni alla carrozzeria della vettura. "Sono rimasto choccato da quanto successo e non sono riuscito neppure a segnarmi la targa o il modello dell’auto. Ho visto solo un veicolo allontanarsi dopo aver sentito il botto improvviso", racconta la vittima del "pirata" della strada. E’ stato effettuato un controllo nella zona per verificare se l’incidente potesse aver avuto qualche testimone. Ma, pur essendo solo il tardo pomeriggio, pare che non ci fosse nessuno in transito per poter fornire qualche indicazione. "Segnaleremo l’episodio alle forze dell’ordine – dicono il pensionato e la moglie – sperando di poter individuare il conducente fuggito".

Antonio Lecci