Reggio Emilia, l’abbraccio dopo 28 anni: la vittima di un incidente incontra il vigile del fuoco che gli salvò la vita

Reggio Emilia, 25 giugno 2023 - Un abbraccio lungo 28 anni. Da quella mezzanotte del 19 novembre 1994 fino ai giorni scorsi, quando Stefano Saccaggi ha potuto incontrare per la prima volta, pubblicamente, l’uomo che lo estrasse da quell’inferno di lamiere dopo uno schianto in macchina. Poi il coma di 90 giorni, la sedia a rotelle e un libro in cui ha raccontato la sua rinascita, grazie alle note e alle parole delle canzoni di Zucchero. L’oratorio di Villa Bagno, piccola frazione alle porte di Reggio Emilia, è stata teatro di questo emozionante incontro, in una serata revival in cui Saccaggi, oggi 49enne, è tornato a due passi dal luogo in cui ebbe l’incidente per condividere con i vecchi amici e i compaesani l’esperienza raccontata nelle sue pagine autobiografiche ’Un Blues per la Vita’; con un messaggio, sopra tutti: "Ragazzi, non correte. A me è andata bene, ma ad altri questa fortuna non è stata concessa".

Ad ascoltarlo c’erano gli amici che hanno iniziato a giocare a pallone con lui, gli allenatori, l’amico storico Andrea Mussini che trascorse le ultime ore in discoteca con Saccaggi, prima dell’incidente sullo stradone di Bagno, il comandante della polizia municipale di Scandiano, Ermanno Mazzoni (che ha rimarcato l’importanza della sicurezza stradale); è stata letta la lettera dei fisioterapisti che hanno seguito Stefano nel lungo percorso riabilitativo che lo ha visto risollevarsi dalla carrozzina, dopo aver girato le spalle alla morte. Il momento clou, però, è stato l’incontro con Otello Pedroni, il 73enne vigile del fuoco (oggi in pensione) che quel sabato sera d’inverno lo tirò fuori dalla carcassa dell’auto. "Ricordo l’allerta dopo la mezzanotte, per un incidente dove un’auto era finita contro una pianta. La corsa a sirene spiegate, poi l’arrivo sul posto, con un brivido lungo la schiena – ha detto l’ex caposquadra –. Riconosco che il ferito, rannicchiato tra il sedile, volante e cruscotto è Stefano". Perché si conoscevano, i due. Si erano visti anche poche ore prima al campo sportivo del paese: il ragazzo giocava come terzino della Folgore Bagno, Pedroni ne era il presidente.

“Campassi altri cent’anni – dice commosso il vigile del fuoco – non potrò mai dimenticare quei momenti, le disposizioni del personale sanitario che proibiva di toccare il ferito. Solo grazie a una manovra strana riuscimmo a estrarre dall’abitacolo il corpo di Stefano: venne sdraiato sull’asfalto e per mezz’ora non fu possibile toccarlo. Inizialmente il personale di soccorso riteneva che il trasferimento in ospedale non fosse possibile". Tra il silenzio generale ci pensa Saccaggi a sdrammatizzare: "Son convinto che quando Otello mi ha visto in quella posizione avrà detto: ’Forse perdo il miglior difensore della Folgore Bagno…’ ". Un sorriso. Poi Otello Pedroni si congeda scappando in riviera romagnola, dove ha lasciato la famiglia per poche ore. "Ma non volevo mancare alla festa di ’Sacco’, il terzino che non ho potuto vendere alla Reggiana… " .