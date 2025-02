Vittime dei massacri delle Foibe. La scoperta dello storico Casali: "Identificati trenta reggiani"

Per la prima volta, dopo quasi ottant’anni dai drammatici massacri delle foibe, sono stati scoperti e identificati i nomi di trenta reggiani uccisi al confine orientale italiano dai soldati jugoslavi. Grazie a un meticoloso lavoro del ricercatore di storia reggiana del dopoguerra, Ivaldo Casali, è stato stilato un elenco seppur ancora parziale che rappresenta un passo significativo nella ricostruzione della memoria storica. "È importante da divulgare" sottolinea Casali, evidenziando la necessità di proseguire negli approfondimenti per completare il quadro. Questi i nomi delle vittime identificate: Carlo Acerbi, Mario Aldrovandi, Amerigo Azzolini, Luigi Mario Bertolini, Patrizio Bertoni, Alfio Bigi, Alide Bigliardi, Luigi Bocedi, Orlando Bonilauri, Attilio Bonvini, Vittorio Cadoppi, Vasto Cassinadri, Luigi Ghezzi, Umberto Cigarini, Fernando Ferretti, Enzo Fornaciari, Espedito Galli, James Garimberti, Aronne Giordani, Remo Lugari, Aldo Lugli, Gilberto Madaschi, Licinio Mattioli, Primo Morelli, Vincenzo Neviani, Teobaldo Licurgo Olivi, Amedeo Ricci, Giovanni Santini, Primo Sassi, Bruno Venturi. "La raccolta dei dati è stata realizzata grazie ad Adriana Defilippi, ricercatrice storica di Trieste. Si fa appello agli eventuali sopravvissuti delle famiglie dei Caduti, per poter raccogliere nuove informazioni" aggiunge Casali, sottolineando l’importanza della collaborazione per completare il lavoro di identificazione. Il ricercatore ha poi ricordato un altro evento tragico della Seconda Guerra Mondiale, sollevando critiche verso l’amministrazione comunale di Reggio Emilia. "Con l’avvicinarsi del Giorno del Ricordo – ha affermato – è grave che l’amministrazione di Reggio non riconosca ancora ufficialmente la memoria di Norma Cossetto. Anni fa, il Consiglio Comunale approvò una mozione per intitolarle una strada, in ricordo della sua tragica fine per mano di 17 aguzzini, partigiani slavi. Tuttavia, quell’impegno non è mai stato rispettato". Casali ha quindi lanciato un appello: "Sollecitiamo ancora una volta l’amministrazione comunale, della ’città delle persone’, affinché venga dato seguito all’intitolazione di una strada alla Martire, Norma Cossetto". La giovane studentessa istriana, vittima di torture e violenze prima di essere gettata in una foiba, è stata insignita nel 2005 della Medaglia d’Oro al Merito Civile della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Elia Biavardi