Vittime della violenza fascista: spettacolo al teatro di Correggio

Uno spettacolo che racconta storie di muratori, braccianti, contadini, falegnami, operai, vittime all’inizio degli anni Venti del secolo scorso della violenza fascista che si sarebbe poi sviluppata negli anni seguenti. Si intitola "Veglione rosso" il progetto proposto stasera alle 20.30 al teatro di Correggio, con ingresso libero. Storie di donne e uomini che hanno rifiutato un destino di fame e fatica. Pestati a sangue accanto alla bicicletta, avvelenati con olio di ricino alla Casa del fascio, malmenati in caserma e in prigione... Storie narrate in un reading musicale con Wu Ming2 alla voce, Mattia Cipolli al violoncello, Stefano Pillia alla chitarra (nella foto), Antonio Macaretti alla fisarmonica, illustrazioni di Carlotta Artioli, e con il gruppo corale dei Violenti Piovaschi.

A Guastalla, a palazzo ducale, questa sera alle 21 c’è la rassegna "Letteratura e teatro" con un incontro per preparare allo spettacolo "La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo" di Gioele Dix, che andrà in scena al teatro Ruggeri la sera dell’11 gennaio. A Reggio, al cinema Rosebud, stasera e domani alle 21 (in versione originale con sottotitoli in italiano) viene proposto "I sognatori", film del 2003 diretto da Bernardo Bertolucci, ambientato nella Parigi sessantottina, dove tre ventenni voraci di film e di vita imparano ad amare sull’esempio dei capolavori del cinema. Alle 21 alla sede dell’associazione Archeosofica di via Campo Marzio a Reggio incontro su "Il significato delle Costellazioni" (339-4360071). Alle 17.30 all’Università di viale Allegri, a Reggio, un incontro di geopolitica della Luc su "A che punto è la Guerra Grande" con Lucio Caracciolo che si sofferma sugli eventi bellici iniziati dal 24 febbraio 2022, ovvero la "terza guerra mondiale a pezzi".