Vittime di rapine non testimoniano. No alla rogatoria

Una delle vittime delle rapine, una 32enne turca domiciliata a Reggio, e una sua amica, sarebbero dovute comparire ieri in tribunale perché il loro racconto fosse raccolto durante l’incidente probatorio davanti al giudice Andrea Rat. Le donne però non sono state trovate, motivo per cui Carmen Pisanello (foto), l’avvocato difensore dell’imputato, ha chiesto una rogatoria internazionale, domanda respinta dal giudice che ha mandato l’atto alla Procura. A finire sott’accusa, un 39enne nato e residente a Crotone, a cui si contesta di aver rapinato questa primavera due donne. Il primo episodio, datato 16 aprile, vede come vittima la 32enne anatolica: l’uomo avrebbe puntato contro di lei una pistola scacciacani ed esploso un colpo, poi l’avrebbe strattonata e picchiata per prenderle la borsetta e fare otto pagamenti con le sue carte di credito in un bar reggiano per 123 euro totali. Tre settimane dopo, il 7 maggio, un’altra aggressione: l’imputato avrebbe impugnato il coltello da cucina verso il volto e il ventre di una 28enne originaria dell’Est Europa e residente in provincia di Piacenza, che era incinta al settimo mese. L’avrebbe anche minacciata di chiuderla nel baule della sua auto e di darle fuoco. E, dopo il rifiuto di una prestazione sessuale, l’avrebbe intimidita impugnando un coltello, mostrando una pistola riposta nei pantaloni, per poi portarle via oggetti personali. In un altro caso (non una rapina), datato 29 gennaio, l’uomo avrebbe anche impugnato un coltello contro un uomo e cosparso di benzina l’ingresso della sua casa. Per il 39enne il pubblico ministero Marco Marano aveva chiesto il giudizio immediato, che è stato disposto dal gip Rat: in novembre è stato fissato il processo davanti al tribunale collegiale e ora l’imputato povrà valutare se chiedere riti alternativi.

