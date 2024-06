Vittoria per 21 voti: non si esclude il riconteggio

"Porterò avanti questo compito con competenza e umiltà, lavorando per il bene di Albinea e degli albinetani tutti". Ad assicurarlo è il nuovo sindaco di Albinea Roberta Ibattici, assessore uscente della giunta dell’ex primo cittadino Giberti. Ibattici, candidata del centrosinistra, ha vinto le elezioni di Albinea con soli 21 voti di vantaggio sulla lista civica di Corrado Ferrari. "Complimenti – dice Ibattici – alla lista avversaria. Ci auguriamo che nei prossimi cinque anni il rapporto tra noi sia sempre caratterizzato dal rispetto reciproco e dal dialogo costruttivo. Credo che dallo spirito di collaborazione possano nascere i migliori frutti così come dall’ascolto e dalla presenza. Ci aspettano anni di lavoro intenso, ma siamo una squadra affiatata, unita da valori e obiettivi comuni, fatta da persone che da tempo si impegnano per il proprio paese e sono convinta che questo sarà uno degli ingredienti più importanti".

L’altro candidato Corrado Ferrari intanto non esclude l’ipotesi di chiedere il riconteggio dei voti: "Le urne hanno emesso il loro verdetto – sottolinea –. Abbiamo perso di 21 voti. Rappresentiamo il 49,79% degli elettori albinetani. Non male per una lista civica autofinanziata che all’inizio era stata valutata dagli avversari al 4%. Un risultato che obbliga tutti a fare delle riflessioni. Visto il basso scarto valuteremo nei prossimi giorni se sarà il caso di chiedere il riconteggio. Adesso la mia gratitudine va ai 2473 elettori che ci hanno scelto. Per un momento abbiamo pensato di raggiungere l’obiettivo: abbiamo pensato che Albinea fosse pronta a cambiare un sistema opaco che ci penalizza da troppo tempo. Non è stato così".

m. b.