Vittorie, campioni lanciati e aneddoti esaltanti. È uscita l’autobiografia di Bruno Reverberi

"I miei primi 80 anni". Sì, perché Bruno Reverberi di vite ne ha vissute parecchie, ma con l’invidiabile entusiasmo di un ragazzino ha ancora tanto da dare. È il titolo ironico e azzeccato – per un personaggione come lui – dell’autobiografia dello storico fondatore del team professionistico continental di ciclismo reggiano, oggi Vf Group Bardiani-Csf Faizanè sempre tra i protagonisti al Giro d’Italia e non solo con una sfilza di talenti cresciuti e lanciati.

Il libro – edito da Kriss e già disponibile per l’acquisto – è stato scritto con Angelo Costa, storico giornalista di Qs-il Resto del Carlino e con la prefazione dell’ex corridore e ct della nazionale Davide Cassani (passato al professionismo proprio nell’allora Termolan di Reverberi). Le pagine ripercorrono la vita del più longevo manager del ciclismo mondiale. A far da sfondo il suo paese, Bibbiano. Nel volume i ricordi scorrono senza sosta, partendo da esaltanti aneddoti di corsa ed arrivando a interessanti episodi legati al complesso lavoro svolto in campo dirigenziale. Ricordi di famiglia si intrecciano con la volontà del giovane Reverberi di camminare con le proprie gambe, prima nel settore edile e in quello del commercio e poi in quello sportivo.

La storia, accompagnata da una bella galleria di immagini dell’archivio Sirotti, si dipana fra sponsor illuminati e vittorie, con le due maglie tricolori di Podenzana, le belle prestazioni di Roberto Conti al Giro e la maglia rosa di Lancaster a impreziosire il grande palmarès del Reverberi Team. I nomi si rincorrono nei vari capitoli: da Van Impe, Allocchio, Fontanelli e Cassani, fino a Zanini, Guidi, Petacchi, Perez Cuapio e Shefer, solo per citare alcuni tra i tanti campioni lanciati fino ai più recenti Colbrelli, Ciccone, Zana e Pellizzari.

Domenica prossimo alle 16,46 Bruno lo presenterà (con Francesco Casagrande e Davide Dal Fiume in una sorta di talk show) all’interno di ‘Openhouse’, la rassegna che si svolge all’Xpc dei fratelli Beltrami in zona industriale, a Pieve in cui si presenteranno nuove bici e materiali nonché saranno premiate società e atleti reggiani dalla federazione provinciale.