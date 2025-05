Vittorio Lodini, Senonaltro e Aibat: maxi donazione. Un nuovo ecografo da 80mila euro al Franchini

Un ecografo da 80mila euro controllato dall’intelligenza artificiale è stato donato al reparto di Radiologia dell’ospedale Franchini dalle associazioni di volontariato Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia con il suo gruppo Senonaltro, e Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei (Aibat). Le due odv hanno raccolto il denaro presso aziende private e in numerose iniziative pubbliche. L’apparecchiatura agevola le misurazioni e l’analisi delle lesioni in modo più rapido e preciso. Consente così di individuare micro-calcificazioni e piccole lesioni spesso difficili da rilevare. La primaria Lucia Spaggiari e il senologo Vladimiro Ginocchi ne hanno messo in evidenza "l’importanza per l’esecuzione di esami e di manovre interventistiche come agoaspirati e biopsie per la diagnosi della patologia mammaria, la prevenzione e i controlli" oltre che esami ad altre parti anatomiche, come l’addome e l’apparato muscolo-scheletrico. All’atto della donazione erano presenti anche il direttore generale Ausl Davide Fornaciari e il sindaco di Montecchio, Fausto Torelli.

f.c.