Vittorio Prodi riposa a Carpineti, sull'Appennino: Ultimo saluto a Bologna

Dopo le esequie celebrate a Bologna, Bebbio – dove la famiglia Prodi ha una residenza estiva – ha ospitato un’intima cerimonia per dare l’addio a Vittorioi, ex europarlamentare, fratello del presidente Romano.

Erano presenti la moglie e i figli, fratelli e sorelle, tanti nipoti, parenti ed amici, oltre alle autorità tra cui il sindaco di Carpineti. Tiziano Borghi.

Ha celebrato l’onoranza funebre nella chiesetta della piccola frazione il figlio di Vittorio, don Matteo.

Al termine della funzione liturgica la salma di Vittorio Prodi è stata tumulata nella tomba di famiglia.

Vittorio Prodi, persona molto affabile e cordiale, era molto conosciuto a Carpineti e in montagna perché anche lui, come il fratello Romano, era appassionato di bicicletta e trascorreva parte delle sua vacanze pedalando sull’Appennino. Laureato in fisica, docente universitario, era stato presidente della provincia di Bologna e per due legislature europarlamentare. La morte di Vittorio (sofferente da tempo) è il terzo lutto che colpisce la famiglia Prodi in poco tempo, dopo il fratello Quintilio e della professoressa Flavia, moglie di Romano.

