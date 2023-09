’Vive la France!’a Castelnovo Monti

Domani alle 21 al Bismantova riparte la programmazione del giovedì con "Vive la France!", rassegna di film d’essai dedicata al cinema francese. "Siamo stanchi dell’invadenza degli americani - spiega Aldo Manfredi, curatore del ciclo -, ci tuffiamo volentieri nel cinema europeo, oasi di bellezza assolutamente degna di visioni in sala. Il cinema francese ci sembra in una fase estremamente vitale. Forte della sua assoluta multiculturalità, che genera drammi nelle banlieu ("I Miserabili") e sfocia in sanguinosi attentati ("November"), è anche fonte di inesauribile creatività e non rinnega mai la sua leggerezza ("L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice"), la sua passione cinephile ("Annette") e la sua capacità di ammonirci sui possibili drammi che sfiorano il pianeta ("Pacification")". La rassegna si intreccerà con il festival "Giano", che sarà ospitato al Bismantova in ottobre, e che proporrà un’ulteriore rassegna di film. "Un intreccio di proposte che pone il nostro cinema in un contesto nazionale - dice il vicesindaco, Emanuele Ferrari -, ma soprattutto al centro di uno sguardo formativo per le giovani generazioni e il cinema come strumento di riflessione sulle sfide del pensiero contemporaneo".

Ingresso: 4 euro (info: 0522 611876).

g.s.