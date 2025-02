"Vivere intensamente: ce lo hai insegnato tu"

"Non è tanto dove è arrivato, che può spiegare chi sia Daniele Cavatorti, ma da dove è partito: una specie di scantinato a Londra dove, con tutto l’entusiasmo dei suoi 21 anni di allora e una vecchia chitarra di suo fratello Paolo, faceva il lavapiatti.

Passando da Tenerife e poi Orlando, è approdato a Brodway, sempre coltivando la sua passione per la ristorazione. Prima come semplice cameriere e poi maitre di sala al Doge di New York, dove è rimasto fino a quando, a 25 anni, è tornato a Reggio Emilia.

Per alcuni anni, nella sua città, ha fatto tutt’altro, ma il sogno di un ragazzo pieno di passione continuava a lavorare dentro di lui.

Mica si poteva fermare, il Cava. Il 27 ottobre 2004 ha aperto, insieme al fratello e inizialmente un altro socio che poi ha lasciato, il Ristorante Cadauno di via Squadroni n. 12.

Finalmente, quel sogno è divenuto realtà.

Una realtà in movimento, però, perché non è che ci si può fermare, soprattutto quando accanto hai una compagna come è la sua: insieme a lei, Elena Mussini, nel 2012, ha dato inizio alla movida di piazza Fontanesi, con una Botte Gaia sempre piena, estate e inverno (per la gioia dei residenti che amavano andare a letto presto).

È questo, che è il Cava: professionalità, passione e una forza di volontà capace di abbattere ostacoli, scalare le montagne e ridere fino alla fine, dando a tutti noi una grande lezione: che la vita va vissuta intensamente, sempre. E per sempre".

