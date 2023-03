Vivere la scuola dentro il teatro non ha prezzo "Cambiare ambiente ci fa cambiare prospettiva"

La settimana dal 12 al 16 dicembre, dalle 9 alle 12, la nostra classe si è trasferita ai Teatri: per vivere cinque giorni in luoghi alternativi alla scuola. Ma per fare comunque scuola. Questa bellissima opportunità ci è stata offerta da Officina Educativa, attraverso un progetto in collaborazione con nostre insegnanti e la Fondazione I Teatri. Durante queste mattine abbiamo improvvisato, ragionato su temi scelti, interpretato copioni, discusso, creato bozze di locandine. Visitato gli angoli più nascosti dei teatri, scoperto cosa si cela dietro le quinte di uno spettacolo, incontrato persone. Abbiamo utilizzato la preziosa sala caffetteria come base delle attività. Abbiamo anche assistito allo spettacolo "Officine reggiane, il sogno di volare" al teatro Cavallerizza, la bella storia di alcuni protagonisti di una industria del Novecento di casa nostra. Abbiamo conosciuto le persone che ogni giorno lavorano a teatro: Liliana Cappuccino (archivio), Federico Bianchi (scenotecnica, sicurezza), Francesca Severini (ufficio stampa), Paola Bagni e Patrizia Zanon (ufficio scuola) Silvia Castagnoli (grafica) che ci hanno raccontato con passione di che cosa si occupano. Ci siamo chiesti: "Quando il teatro è scuola e la scuola è teatro?" Vivere in un luogo così bello, maestoso e regale, ricco di arte e storia, è stato emozionante, suggestivo, spettacolare. Ci ha trasmesso positività, ci ha affascinato e ispirato, perché è importante apprendere in un luogo bello: ti fa sentire importante, fiero, ti porta a fare di più e meglio. Appena entri in un teatro capisci che devi cambiare subito atteggiamento. La bellezza educa da sola. Il teatro ci ha arricchito, ci ha dato la possibilità di esporci, di muoverci con il corpo liberi e coraggiosi, di imparare diversamente. Cambiare ambiente, poi, ci ha aiutati a cambiare prospettiva.

Classe IIIC