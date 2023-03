Vivere tra violenza e cinismo

Stasera alle 20,30 al teatro Ariosto, a Reggio, va in scena la replica di "Brevi interviste con uomini schifosi" per la regia di Daniel Veronese, con Lino Musella e Paolo Mazzarelli. Con una rosa di racconti tratti dalle "Brevi interviste con uomini schifosi", Veronese traccia una propria linea drammaturgica che racconta di uomini incapaci di avere relazioni armoniche con le donne. E invita a osservarli da vicino.

Daniel Veronese traspone queste voci, scritte da Fallace in forma di monologo al maschile, in dialoghi tra un uomo e una donna. Ma in scena chiama a interpretarli due uomini, che si alternano nei ruoli maschile e femminile, in una dialettica che mette in luce le fragilità, le gelosie, il desiderio di possesso, la violenza, il cinismo insiti nei rapporti affettivi. Il risultato è disturbante e comico al tempo stesso.